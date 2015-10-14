T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

66. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı Meryl Streep oldu

Ünlü oyuncu, 2012 yılında "Onursal Altın Ayı" ödülünü almıştı

14 Ekim 2015 22:39

Almanya'da 11-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenecek 66. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına Amerikalı ünlü oyuncu Meryl Streep getirildi. Meryl Streep, jüri başkanlığına getirilmesiyle ilgili "bu onur için müteşekkirim" dedi.

Berlinale'den yapılan açıklamada, 3 Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'in kariyerinde ilk kez bir film festivalinde jüri başkanlığı yapacağı belirtildi. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, Streep'in çok yaratıcı ve farklı aktrislerden biri olduğunu belirterek, bundan dolayı 2012'de düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Amerikalı oyuncuya "Onursal Altın Ayı Ödülü" verildiğini hatırlattı.

 

 

ETİKETLER

Meryl StreepUluslararası Berlin Film Festivalijüri başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24