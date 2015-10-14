66. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı Meryl Streep oldu

Almanya'da 11-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenecek 66. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına Amerikalı ünlü oyuncu Meryl Streep getirildi. Meryl Streep, jüri başkanlığına getirilmesiyle ilgili "bu onur için müteşekkirim" dedi.

Berlinale'den yapılan açıklamada, 3 Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'in kariyerinde ilk kez bir film festivalinde jüri başkanlığı yapacağı belirtildi. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, Streep'in çok yaratıcı ve farklı aktrislerden biri olduğunu belirterek, bundan dolayı 2012'de düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Amerikalı oyuncuya "Onursal Altın Ayı Ödülü" verildiğini hatırlattı.