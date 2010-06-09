657 sayılı memur yasası yeniden düzenleniyor

T24-



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun tasarısının bugün TBMM'ye gönderileceğini bildirdi.





Başbakanlık'ta konuya ilişkin bir toplantı düzenleyen Yazıcı, tasarı ile 1965 yılında çıkarılan, ancak daha sonraki yıllarda kısmi değişikliklere tabi tutulan Devlet Memurları Kanunu'nda yeni düzenlemelere gidileceğini söyledi.





Kamu çalışanlarının yüzde 62'sini devlet memurlarının oluşturduğunu belirten Yazıcı, halen devlette çalışan 1 milyon 769 bin 730 memurun yüzde 66'sının erkek, yüzde 34'ünün ise kadın olduğunu söyledi. Memurların 244 bin 500'ünün merkezde, 1 milyon 517 bin 359'unun ise taşrada istihdam edildiğini kaydeden Bakan Yazıcı, memurların 13 bin 175'inin de kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı olarak görev yaptığını bildirdi.





Diğer çalışanlarla birlikte kamuda istihdam edilen personel sayısının 2 milyon 824 bin 430'a ulaştığını ifade eden Yazıcı, günümüzde en düşük memur maaşının 1254 lira en yüksek maaşın 5789 lira, ortalama maaşın da 1529 lira olduğunu vurguladı.





TASARI NE GETİRİYOR?





Devlet Bakanı Yazıcı daha sonra Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi.





Bakan Yazıcı, hamile memurların çalışma şartlarını yeniden düzenleyen tasarı ile babalık, özür ve refakat izninin uygulamaya konulacağını, emeklilik ve ölüm izninde alanın genişletileceğini, disiplin cezalarının yeni esaslara bağlanacağını, disiplin sisteminin de yeniden düzenleneceğini söyledi.





Mevcut sicil sistemini yürürlükten kaldıracak yeni tasarının amirlerin yanı sıra vatandaşa fiili saldırıda bulunan devlet memurlarının da memuriyetten ihracını öngördüğünü bildirdi.





Yazıcı, yeni düzenleme ile kamu yönetiminde müsteşar, başkan, genel müdür gibi üst düzey yönetim kadrolarında özel sektördeki nitelikli personelin çalıştırılmasının da önünün açıldığını kaydetti.





Kariyer uzman yardımcılığındaki düzenlemeler ile de uzman yardımcıları arasındaki ücret farklılıklarının hemen, uzmanlar arasındaki ücret farklılıklarının ise 3 yıllık geçiş süresinde ortadan kaldırılacağını söyledi.