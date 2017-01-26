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Çevre

650 yıllık türbe taşınıyor

Zeynel Bey Türbesi, 2 kilometre uzaklığa taşınacak

26 Ocak 2017 14:38

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapılan Ilısu Barajı’nın göl suları altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması için çalışmalarda sona gelindi.

DHA'nın haberine göre, Hollandalı ve Türk firmalarının yaptığı çalışmayla Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey’in Türbesi, altında yerleştirilecek platformla 2 kilometre uzaklığa taşınacak. Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan firmanın yetkilisi mühendis Mesut Yılmaz, taşıma sırasında türbenin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Zeynel Bey Türbesi’ni, lastik tekerlekli araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak” dedi.

Hollanda firmasının yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taşınması işleminin 8 saat süreceğini ifade ederek, Türkiye’de ilk kez böylesi bir çalışma yapacaklarını söyledi.

 

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