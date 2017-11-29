65 yıllık dev kozmetik firmasında miras 'kavgası'

Kozmetik devi Hunca’nın kurucusu Adnan Hunca’nın 7 ay önce hayatını kaybetmesinin ardından evlilik dışı ilişkisinden olan Gonca Kalaonra ile Hunca Toyer adlı kızları, mirastan pay alabilmek için erkek kardeşleri Hunç Hunçer Tunca ile Tunçer Tunca ve eşi Zeynep Tunca’ya dava açtı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2 kız kardeşin açtığı dava dilekçesindeki iddialara göre Hunca Kozmetik’in kurucusu Adnan Hunca, 13 Nisan’da hayatını kaybetti. Adnan Hunca’nın Gonca Kalaonra adında evlilik dışı ilişkisinden doğan bir kızı daha bulunuyordu. Gonca Kalaonra’nın annesi, soy bağının kurulması için Adnan Hunca’ya dava açtı. Mahkeme Gonca Kalaonra’nın Adnan Hunca’nın kızı olduğuna karar verdi.

Kızıyla soy adı bağını kabul etmek zorunda kaldı ama mallarını 2 oğluna devretti

İddiaya göre Gonca Kalaonra ile soy bağını "kabul etmek zorunda kalan" Adnan Hunca, kızlarından mal kaçırmak için Sarıyer Bahçeköy’deki iki katlı villa ile iki taşınmaz ve şirketin hisselerini muvazaalı şekilde iki oğluna devretti. Bu arada Zeynep Hunca eşi Tunçer Hunca’ya boşanma davası açtı. Mahkeme Bahçeköy’deki villayı Zeynep Hunca’ya verdi. Bahçeköy’deki villanın 30 Haziran 2010’da devrinin ardından Zeynep Hunca ile Tunçer Hunca yeniden evlendi. Öncelikli olarak Bahçeköy’deki villanın satışının engellenmesi için mahkemeden tedbir kararı konulmasını isteyen 2 kız kardeş de paylarına düşen haklarının kendilerine verilmesini istedi. Adnan Hunca’nın 75 yaşındaki eşi Sema Hunca da iki yıl önce arabasıyla bir şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetmişti.