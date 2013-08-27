65 yıllık aşıklar aynı gün hayata veda etti

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 65 yıllık evli çiftin hikayesi duyanları hüzne boğdu. Evlilik yıldönümleri yaklaşan çift, aynı gün hayatını kaybetti.

Çocukluk arkadaşı olan Harold ve Ruth Knapke, 1947’de evlendi. 2. Dünya Savaşı’nda orduda görev yapan Harold’ın Ruth’a olan aşkı birbirlerine yazdıkları mektuplarla pekişti.

Uzun bir süredir bakım evinde kalan çiftin sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Çiftin kızı Margaret, babasının durumun ağır olduğunu ancak son yolculuklarında annesini de beklediğini ifade etti. Margaret, “Babam, anneme bu yaşamdan diğerine geçerken eşlik etmek istedi” dedi.

Dayton Daily News sitesinin haberine göre, ilk olarak 91 yaşındaki Harold hayatını kaybetti. 11 saat sonra ise Ruth, hayata gözlerini yumdu. Çift birlikte 6 çocuk büyüttü.