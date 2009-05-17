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Sağlık

65 yaşındaki kadında domuz gribi şüphesi

İstanbul'da bir kadın, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

17 Mayıs 2009 03:00

İstanbul'da bir kadın, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan uçakla saat 12.30'da Atatürk Havalimanı'na inen ve kimliği açıklanmayan 65 yaşındaki bir kadın, evinde rahatsızlanınca Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaşlı kadın, domuz gribi şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede müşahede altında tutulan kadına yapılan tahlillerin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

(AA)

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