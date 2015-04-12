65 yaşında, dördüz bebek bekliyor

Almanya’nın başkenti Berlin'de yaşayan, 13 çocuğu ve 7 torunu bulunan ilkokul öğretmeni 65 yaşındaki Annegret R. dördüz bebek bekliyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, Annegret R. birçok defa Almanya dışında suni döllenme yoluyla hamile kaldı.

13’ncü çocuğunu 2005 yılında dünyaya getiren kadının, şu anda hamileliğinin 21'nci haftasında olduğu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirtiliyor.

Dünyanın en yaşlı dördüz doğuran kadını olacak

Doğumun gerçekleşmesi durumunda çocuklarının sayısı 17’ye ulaşacak 65’lik anne adayı, dünyanın en yaşlı dördüz doğuran kadını olarak kayıtlara geçecek.Şu anda en küçük çocuğu 9 yaşında olan Annegret R.’nin, ilk çocuğunun ise 44 yaşında olduğu belirtiliyor.