65 yaşında doğal yollarla doğum yaptı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde yaşayan bir kadın 65 yaşında doğal yollarla bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğal yollarla doğum yapan en yaşlı kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sputnik'in, Daily Mail Online dayandırarak verdiği habere göre, ismi açıklanmayan kadının 80 yaşındaki eşi Hakim Din, bu hediyesi için Allah'a şükrettiğini ancak bebeğe bakmak için finansal desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Hastanedeki doktorlar annenin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çiftin 10 yaşında bir oğulları daha olduğu belirtilirken, doğum uzmanı Dr. Shabir Sidiqui, "Hindistan'da kadınlar genelde 47 yaşında menopoza girer ve o andan sonra çocuk sahibi olmak imkansızdır ancak bu durum çok nadir görülen bir vaka" dedi.

Sidiqui ayrıca, kadınların menapoza girmeseler bile 50 yaşından sonra ancak tüp bebek tedavisi görerek doğum yapabileceklerini söyledi.

Bu bilgiler ışığında 65 yaşında doğum yapan Hindistanlı kadından 'doğal yollarla doğum yapan en yaşlı kişi' olarak bahsediliyor.

Daha önce 2006'da 66 yaşındaki Maria del Carmen Bousada de Lara isimli İspanyol kadın, tüp bebek tedavisiyle doğum yapmıştı.

Bununla birlikte, Daljinder Kaur adında başka bir Hintli kadın da 2016'da, 72 yaşında, tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olduğunu söylemişti.

