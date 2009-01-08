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Sağlık

65 yaşın altındakilerin yüzde 15'i bunuyor

65 yaşın altında bunayanların sayısında gün geçtikçe artış yaşanıyor.

08 Ocak 2009 02:00

Alzheimer ve bunamanın genellikle oldukça yaşlılarda görülürdü, ancak günümüzde 65 yaşın altında bu hastalığa yakalananların sayısı gün geçtikçe artıyor. 

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Kanada Alzheimer Derneği'nin araştırmasına göre, bunamanın çeşitli şekilleri tarafından etkilenen yarım milyon Kanadalı'nın yaklaşık 71 bini yani yüzde 15'i 65 yaşın altında bulunuyor. Bunun 50 bini ise 59 yaşında ya da daha genç. Derneğin CEO'su Scott Dudgeon, "50 ve 60'lı yaşlarda bunamaya yakalanan daha fazla birey bulduğumuzu biliyoruz. Genellikle bunamadan ve Alzheimer hastalığından bahsediyoruz" dedi.

Kanada'nın yaşlanma nüfusuna göre, Alzheimer Derneği, 5 yıl içinde ilave 250 bin kişide daha Alzheimer ya da diğer bunama hastalıkları görüleceğini tahmin ediyor. 2040'a kadar bu sayının yaklaşık 1 ile 1,3 milyon arasında olacağını belirtiyorlar.

Dudgeon,"Eğer bunama hastalığına 50'li yaşlarda yakalanırsanız, bu ekonomik durumunuzu da etkileyecek. Çünkü para kazanma gücünüz üzerinde olumsuz etkisi olacak ve bu açıkça hükümetin vergilendirme gelirlerine de yansıyacak" diye konuştu. Kanadalılar arasında artan bunama tesadüfleriyle başa çıkmak için daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu söyledi. Engellenmedikçe bunamanın korkunç bir hastalık olduğunu belirten Dudgeon, "Sanırım bu büyük bir sağlık konusu ve bu konuyu daha ciddi ele almamız gerekiyor "dedi.

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