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Koronavirüs

65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına yarın başlanıyor

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler

11 Şubat 2021 19:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri vatandaşların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanmasına yarın başlanacağını duyururken, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler" dedi.

Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim."

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 889 bin 715 aşılandı.

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