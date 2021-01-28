T24 LogoT24 Logo
Yaşam

65 yaş üstünün elektriği yalnızca art arda 3 fatura ödenmezse kesilecek

28 Ocak 2021 20:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik piyasasının pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayabilmesi ve özellikle de sokağa çıkma kısıtlamasına takılan vatandaşların sorun yaşamaması için elektrik tüketicilerinin haklarını belirleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde bir dizi düzenleme yaptığı belirtildi.

Geçen yılın aralık ayında görüşe açılan ve şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektrikleri borçlanmadan ötürü kesilmesi oldukça zorlaşacak.

Cuma günleri, sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonları ve bayramlarda da elektrik kesme işlemi uygulanmayacak. Elektrik kesme işlemleri yalnızca pazartesi-perşembe günlerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında yapılabilecek.

Yönetmelikte yapılacak söz konusu değişikliğe göre, aboneliğin 65 yaş üstündeki bir tüketiciye ait olduğu ev kullanıcılarının, engelli kullanıcıların ve şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektrikleri yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek. 

ETİKETLER

elektrikelektrik kesintisiEPDKEnerji Piyasası Düzenleme Kurumupandemi65 yaş üstü65 yaş üstü elektrik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24