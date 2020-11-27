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Koronavirüs

65 yaş üstü vatandaşlar kuralları hiçe saydı!

27 Kasım 2020 09:42

Koronavirüs rakamlarının tehlikeli bir şekilde artış gösterdiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların uyarılara aldırış etmediği görüldü. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların 10 ile 13 saatleri arasındaki kısıtlamaya uymamaması dikkat çekti.

Vakaların artmasının ardından alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkma saatleri yeniden belirlenmişti. 65 yaş üstü vatandaşların saat 10 ile 13 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

Havaların güneşli olması nedeniyle parklar ve bahçelerde istenmeyen görüntüler yaşandı. Kimileri ağaçların arasında gizlenerek dışarıda kaldı, kimileri açık alanda "hiçbir şey olmamış" gibi güneşin tadını çıkardı. (İHA)

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