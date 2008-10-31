65 yaş üstü kadınların üçte biri idrarını tutamıyor

Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 20'nci Üroloji Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Çeşitli ülkelerden 1500'e yakın üroloğun katılacağı kongre, 6 Kasıma dek sürecek.Türk Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Tufan Tarcan yaptığı yazılı açıklamada, kongrede, "İdrar kaçırma" konusunun da ele alınacağını belirtti.65 yaş üstü kadınların üçte birinin idrarını kaçırdığını, ancak bu hastaların yarısının çekingen davranıp, doktora başvurmayarak, durumu yaşlılığın doğal bir sonucu olarak gördüklerini ifade eden Tarcan, şu bilgileri verdi:"İdrar kaçırma yaşlılığın doğal sonucu değildir. 65 yaş üstü hastalarda (Nasıl olsa bu durumun tedavisi yok, yaşlanmanın doğal bir sonucu) algılaması var. İnsanın hem aile hayatını hem cinsel yaşamını, sosyal hayatını, mesleki hayatını bozan bir şey. Özellikle bu konuda uzman yerlere başvurulması halinde çok yüksek başarıyla bunların hem cerrahi hem de medikal tedavisi mümkün."Çocuklardaki idrar kaçırmanın da önemli bir sorun olduğunu, çoğunlukla ailelerin "büyüdükçe geçer" yaklaşımında bulunduklarını ancak bu sorunun altında bazen tahmin edilmeyen önemli hastalıkların yatabileceğini ifade eden Tarcan, "Çocuk, 4 yaşını doldurup 5 yaşına girdikten sonra hala idrar kaçırmayla ilgili problemi varsa, mutlaka bir ürolojik değerlendirme yapılmalı" uyarısında bulundu.Erkeklerin idrar kaçırmada kadınlar gibi çekingen olmadığını belirten Prof. Tarcan, erkeklerdeki idrar kaçırmanın genelde prostat kanseri için yapılan radikal ameliyatlar sonrası gerçekleştiğinin altını çizdi.