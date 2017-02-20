65 yaş üstü iş başvuruları geçen seneye göre yüzde 13 arttı

İŞKUR’a Aralık 2016’da 65 yaş üstü 331 kişi iş başvurusunda bulunmuştu. 2017 Ocak’ta bu sayı yüzde 13.6 artış göstererek 376’ya yükseldi.

Aralık 2016’da Türkiye İş Kurumu’na 65 yaş üstü 331 kişi iş başvurusunda bulunurken, 2017 Ocak’ta bu sayı yüzde 13.6 artış göstererek 376’ya yükseldi.

Bağımsız Sağlık-Sen’in Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, yalnızca Ocak 2017’de İŞKUR’a 1010’u 60-64 yaş aralığında, 376’sı ise 65 yaş üstü olmak üzere toplam 1386 kişi iş başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sayıları 4 milyona yaklaşan işsizler ordusunun yanı sıra Türkiye’de mezarda emeklilik de hayal oldu. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Türkiye’de emeklilerin aldıkları ücretlerle geçinmesinin zorluğuna dikkat çekerek, memurlara da fiilen çalışırken yapılan ek ödeme ve tazminatların emekli aylıklarına yansıtılmaması nedeniyle düşük bağlanan emekli aylıkları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Bayraktar, “Türkiye’de ortalama yaşam süresine ulaşmış yaştaki kişilerin iş aramaya mahkûm edilmesi Türkiye açısından kara bir tablodur. Bu nedenle emeklilerin geçim şartlarını iyileştirmek elzemdir” dedi.