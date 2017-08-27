65 Vanlı, ikinci üniversitenin kurulması için 65 kulaç attı

Van'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin organzasyonu ile 65 Vanlı gönüllü 65 kulaç atarak Van'da ikinci devlet üniversitesinin kurulması için farkındalık etkinliği yaptı.



Van ve çevresinde çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleriyle adından bahsettiren Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu kez de Van'da açılması beklenen Van Zehra Üniversitesi için harekete geçti. Edremit İlçesi'nde bulunan Su Sporları Merkezi'nde toplanan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 65 Vanlı gönüllü, aynı anda Van Gölü'ne dalış yaparak Van'ın plakası olan 65 kulaç attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte gönüllüler hem eğelenip hemde ikinci bir üniversitenin kurulması için dikkat çekti.



Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van'ın bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Van ikinci bir üniversite ile eğitim, ekonomi ve kültürel anlamda daha çok gelişecek. Bir üniversite onlarca fabrikanın yerine geçebilecek ekonomik katkıyı şehre katar. Kentte kurulması beklenen Van Zehra Üniversitesi'nin kentin ekonomisine doping etkisi yaparak Van'ı bölgede eğitimin başkenti yapacaktır. Gölün bir yakasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi diğer yakasında Edremit'te ikinci devlet üniversitesi Van'ın çehresini değişterecektir. Biz de buna dikkat çekmek için bugün gönüllü arkadaşlarımızla birlikte böyle bir farkındalık etkinliği düzenledik."