6,5 milyon diyabet hastasına 'işkence'

T24 - SGK, diyabetli hastaların şeker ölçüm çubuklarına ulaşmasını zorlaştırdı. Daha önce iki adımda ulaşılabilen şeker ölçüm çubukları için artık 10 ayrı işlem yapılacak. Hastaların geri ödemelerini alabilmeleri için bir banka hesaplarının olması zorunlu hale gelirken, bu süre ise ortalama 4 ayı bulacak. Uzmanlar 6.5 milyon diyabetli hastanın mağdur olacağını söylüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 10 Ocak’ta yayınlanan 2011/5 sayılı genelgesi, diyabetli hastaların şeker ölçüm çubuklarına ulaşmasını zorlaştırdı. Diyabet hastaları için tedavilerini sürdürme ve hastalıklarını kontrol etmede kritik role sahip çubuklar artık uzun bürokratik işlemlerden sonra alınabilecek. Hastalar ve diyabet doktorları, uygulama ile çubukları almanın neredeyse imkansız hale geldiğini, yaklaşık 6.5 milyon diyabetli hastanın mağdur olacağını söylüyor.



2 adımda alınabiliyordu

Danıştay’ın söz konusu kararından önce 30 TL’lik, bir kutu test ölçüm çubuğunu almak için iki adım yeterliydi. İlk adımda Sağlık Kurulu raporuyla hastanın kan şeker ölçüm test çubuk ihtiyacı ve adedi belirleniyordu. İkinci adımda da hasta doktora başvuruyor, reçetesini alıp eczaneye veriyor ve kan şeker ölçüm çubuklarını ücretsiz alabiliyordu.



Banka hesabı zorunlu

11 Ocak’tan bu yana her hasta, 10 adımlık uzun bir prosedür takip etmek zorunda kalıyor. Hastaların şu işlemler yapması gerekiyor:



Sağlık Kurulu Raporu ile hastanın ihtiyacı ve adedi belirlenecek.

Diyabetli hasta doktora başvuracak, çubuk için ayrı bir özel reçete alacak.

Reçeteyle eczaneye başvuracak ve çubukların bedelini cebinden ödeyecek.

Eczacı reçetenin arkasına elle “Bedeli alınmıştır” yazısı yazıp kaşeleyecek, hastaya reçeteye test çubuğunu aldığına dair imza attıracak.

Eczacı hasta adına kesilmiş bir fatura verecek; fiş kabul edilmiyor.

Diyabetli hasta daha önce Sağlık Kurulu’ndan aldığı raporu “Aslı gibidir” diye onaylatıp bu raporu, reçetenin aslını ve eczaneden aldığı faturayı SGK bölge ofisine şahsen götürecek. Kuyruğa girip, geri ödeme için başvuracak.

SGK’nın ilgili memuru bu belgelerin eksik ya da doğru olup olmadığını kontrol edip, kabul edecek.

Hasta banka hesabı yoksa bir hesap açtırmak zorunda.

SGK makul bir süre içinde (ortalama 2- 4 ayda) parayı banka hesabına yatıracak.

Diyabetli hasta bankaya gidip, parasını alacak.



Hasta haklarına dikkat

Diyabette organ hasarlarını önlemenin tek yönteminin, hastanın günde en az 3-4 kez düzenli kan şekeri ölçümü yapması ve bu değere göre, insülin ya da hap tedavisinin ayarlanması olduğunu söyleyen Diyabetle Yaşam Derneği Genel Başkanı Emine Alemdar, “Bu nedenle dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde, diyabetli hastalara kan şeker ölçüm test çubuklarını devlet ücretsiz olarak sağlıyor” dedi. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Çocuk Diyabet Grubu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise “Danıştay’ın kararı yerine getirilirken hukuki açıdan hastaların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmamaya özen göstermeli” diye konuştu.



Sistem nasıl değişti

Danıştay 10’uncu Dairesinin 2010/10024 Esaswww numaralı ve 5.11.2010 tarihli kararı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0.55 TL ödeneceğine ilişkin 437’nci sırasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine genelgeyi yayınlayan SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü söz konusu şeker ölçüm çubukları için Tebliğ’in “Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı 7.2.2 maddesinin uygulanacağını açıkladı.