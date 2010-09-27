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Çevre

65 kilogramlık dev kabak şaşırttı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir çiftçinin ürettiği 65 kilogramlık dev kabak görenleri hayrete düşürüyor.

27 Eylül 2010 03:00

T24- Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir çiftçinin ürettiği 65 kilogramlık dev kabak görenleri hayrete düşürüyor.


İlçede çiftçilikle uğraşan Hüseyin Gür, bahçesinde yetiştirdiği dev kabağın çevresindekiler de görmesi için getirdiği kahvehanede sergilemeye başladı.

Gür, geçen yıl bir komşusundan aldığı kabak tohumunu bahçesine ektiğini söyledi. Aradan geçen sürede büyümeye başlayan kabağına çok iyi baktığını belirten Gür, "Ürünü yetiştirme safhasında hiç bir kimyasal madde kullanmadım. Bu kadar büyüdüğünü görünce ben de şaşırdım" dedi.


Gür, birkaç gün kahvehanede sergileyeceği kabağı kestikten sonra arkadaşlarına dağıtacağını söyledi.

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