65 kilogramlık dev kabak şaşırttı

T24-

İlçede çiftçilikle uğraşan Hüseyin Gür, bahçesinde yetiştirdiği dev kabağın çevresindekiler de görmesi için getirdiği kahvehanede sergilemeye başladı.





Gür, geçen yıl bir komşusundan aldığı kabak tohumunu bahçesine ektiğini söyledi. Aradan geçen sürede büyümeye başlayan kabağına çok iyi baktığını belirten Gür, "Ürünü yetiştirme safhasında hiç bir kimyasal madde kullanmadım. Bu kadar büyüdüğünü görünce ben de şaşırdım" dedi.







Gür, birkaç gün kahvehanede sergileyeceği kabağı kestikten sonra arkadaşlarına dağıtacağını söyledi.



