65 kaçak 3 gündür kaymakamlık bahçesinde

Aydın'ın Didim İlçesi'nden Yunanistan'ın Farmakosi Adası'na geçmek isterken yakalanan 65 kaçağın 3 gündür kaymakamlığın bahçesinde konakladıkları ortaya çıktı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların, gece soğuyan havada, bahçede battaniyelere sarılıp uyuması yürek burktu.



Didim'den lastik botlarla Yunanistan'ın Bulamaç (Farmakosi) Adası'na geçmek isterken, geçen çarşamba gecesi sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 65 kaçak, kalacak yer bulunamayınca kaymakamlığın bahçesine yerleştirildi. 26 Irak, 24 Filistin, 10 Somali ve 5 Eritreli kaçağın bulunduğu grup içinde 5 kadın, 2 de çocuk yer aldı. Gündüz saatlerinde Didim Kaymakamlığı bahçesinde bekleşen ve getirilen kumanyaları tüketen kaçaklar, gece ise dağıtılan Kızılay battaniyelerine sarınıp, soğuk havada uyumaya çalışırken, bazılarının ise battaniyeye rağmen tir tir titrediği görüldü. 6 yaşındaki İranlı Layila Cebuli ile 4 yaşındaki kardeşi Hallem'in soğuğa rağmen beton üzerinde battaniyeye sarınıp uykuya dalması yürek burktu.



Kişi başı 1200'er dolar karşılığında organizatörler tarafından minibüslerle pazartesi günü gece yarısı İstanbul'dan getirildiklerini ve Söke'ye bağlı Balat Beldesi yakınlarında iki gün orman içerisinde tekne beklediklerini aktaran Filistinli Dr. Duvayad Esraf El (32), ``Önce İstanbul'a ardından buraya geldik. Organizatörler bizi tekne ile karşıya geçireceklerini söylediler. İki gün bekledik tekne gelmeyince bize lastik botları verdiler. Gece yarısı `ışığın yandığı yere doğru kürek çekin iki saatte geçersiniz' dediler. Uluslararası sulara geldiğimizde akıntıya kapıldık, sürüklenmeye ve adadan uzaklaşmaya başladığımızda Türk askeri geldi. 6 bot ile yola çıkmıştık, diğer 3 botun ne olduğunu bilmiyorum. Belki de adaya varmışlardır. Biz de 3 gündür burada bekliyoruz'' dedi.



Kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş noktalarının başında gelen Didim'de, son üç ay içerisinde 900'ün üzerinde kişinin yakalandığı, bunların 700'ünün sınır dışı edildiği, 200'ünün ise halen Akbük, Akyeniköy ve Didim jandarma karakollarında gözetim altında tutulduğu belirtildi.



Ocak ayından bu yana Yunanistan'ın Farmakosi adasına geçmek isterken tekne veya bindikleri lastik botların batması sonucu yaşamını yitiren kaçak sayısının ise 60'ı aştığı belirtildi. Havaların ısınmasıyla kaçakların geçişlerinde artış olması nedeniyle, Kuşadası, Turgutreis Bodrum, Yalıkavak ve Güllük sahil güvenlik botlarının denizden, jandarmanın ise karadan denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.