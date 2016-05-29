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65. Hükümet'in ziyaret ettiği Anıtkabir'de nöbet tutan asker bayıldı

Baygınlık geçiren askere ilk müdahale o sırada Başbakan'ın yanında bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapıldı

29 Mayıs 2016 17:03

Meclis'ten güvenoyu alan 65. Hükümetin Anıtkabir'i ziyareti sırasında nöbetçi askerlerden biri bayıldı.

Yeni hükümet güvenoyu aldıktan sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ziyareti sonrası Bakanlar Kurulu merdivenlerin önünde poz verdi. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte ilerleyen bakanların önündeki bir asker düşüp bayıldı. 

Baygınlık geçiren askere ilk müdahale o sırada Başbakan'ın yanında bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapıldı.

İlk müdahalenin ardından bayılan asker ayağa kaldırıldı ve diğer askerlerin eşliğinde başka bir yere götürüldü.

Bayılan askerle ilgili kısa bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Ayakta kaldığı için tansiyonu düşmüş ama Allah’a şükür toparladı. Sağlık Bakanımız her zaman hazır ve nazır” ifadelerini kullandı.

 

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