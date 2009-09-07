65 gündür sevdiği kızın kapısında yatıyor

Sultanbeyli'de Muhammet Yazıcı (26) isimli genç sevdiği kız Zeynep Y.'ye kavuşabilmek için 65 gündür sevdiği kızın kapısında yatıp kalkıyor.

Yolları ve duvarları 23 yaşındaki sevdiği Zeynep için aşk şiirleriyle donatan çılgın aşık amacına ulaşana kadar kapısında yatmaya devam edeceğini söyledi.

Kameraya konuşmak istemeyen çılgın aşık, ramazan ayı olmasına rağmen komşuların ikram ettiği yiyeceklerle sahura kalkıp iftar yaptığını söyledi. Muhammet, sevdiği kız Zeynep'le daha önceden 3 yıl beraber olduklarını ancak, geçen yıl kızın ailesinin memleketlerine gidip döndükten sonra her şeyin ters gitmeye başladığını anlattı.

Kızın ailesinden babanın biraz ılımlı olduğunu söyleyen ancak annenin kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Muhammet yine de aşkının peşini bırakmayacağını dile getirdi.

Muhammet Yazıcı'nın böylesine büyük bir aşkla sevdiğinin peşinden koşmasına ibretle bakan mahalle sakinleriyse eli kolu bağlı olmanın sıkıntısını yaşıyor. Çılgın aşığa ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, “Tam 65 gündür burada yatıp kalkıyor, biz Muhammet'in durumuna çok üzülüyoruz. Aile bir türlü kabul etmiyor, Muhammet işi gücü olan düzgün bir çocuk biran önce kavuşmalarını istiyoruz" dedi.

Ayakkabıcılık yaptığı belirtilen Muhammet Yazıcı sevdiği kızın evinin tam karşısında yatıp kalkarken, kızın kaldığı evin pencerelerinin kapalı olması dikkat çekti. Basın mensuplarını gören kızın ailesi kapı zilinin çalmasına rağmen cevap vermedi. Aşkı uğruna her şeyi göze alan Muhammet Yazıcı ise çekim yapılmasından utandığı için çareyi uzaklaşmakta buldu.

Mahalle sakinleri iki gencin biran önce kavuşması için her şeyi yapacaklarını söylerken, ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarını da gösterdi. Mahalle sakinleri böyle bir devirde bu derece bir aşkı kendilerini çok şaşırttığını anlattı.