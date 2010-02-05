T24 LogoT24 Logo
Yaşam

65 bin yıllık dil tarih oldu

Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adaları'nda varlığını sürdüren dünyanın en eski kabilelerinden birinin dili, son üyesinin ölümüyle tarih oldu.

05 Şubat 2010 02:00

 T24- Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adaları'nda varlığını sürdüren dünyanın en eski kabilelerinden birinin dili, son üyesinin ölümüyle tarih oldu.






            




Merkezi Londra'da bulunan, yerli haklarının savunucusu Survival International adlı örgütten yapılan açıklamada, geçen hafta 85 yaşındaki Boa Sr'nin öldüğü, bu kişinin "Bo" dilini bilen vekonuşan son kişi olduğu kaydedildi.


"Bo"ların 65 bin yıldır Andaman Adalarında yaşadığı sanılıyor.

Britanya'nın 1858'deki sömürgeleştirmesinden önce aralarında "Bo"ların da bulunduğu 10 farklı kabilenin nüfusunun 5 bin olduğu ve çoğunun sömürgeciler tarafından öldürüldüğü ya da sömürgecilerin getirdiği hastalıklar yüzünden öldüğü düşünülüyor.






                              Andaman adalarından bir görüntü

                 


Aralık 2004'teki büyük deprem ve tsunami felaketinden kurtulan Boa Sr, bugün sadece 52 kişi kalan kabilenin en yaşlısıydı.

Survival International'ın Direktörü Stephen Cory, yazılı açıklamasında, "Boa Sr'nin ölümü ve Bo dilinin kaybolması, bir toplumun hatırası kalmadığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Andaman Adaları sakinleri, yaşamlarını sürdürebilmek için büyük ölçüde Hint hükümetinin yardımına muhtaç.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24