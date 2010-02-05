65 bin yıllık dil tarih oldu

T24- Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adaları'nda varlığını sürdüren dünyanın en eski kabilelerinden birinin dili, son üyesinin ölümüyle tarih oldu.





















Merkezi Londra'da bulunan, yerli haklarının savunucusu Survival International adlı örgütten yapılan açıklamada, geçen hafta 85 yaşındaki Boa Sr'nin öldüğü, bu kişinin "Bo" dilini bilen vekonuşan son kişi olduğu kaydedildi.





"Bo"ların 65 bin yıldır Andaman Adalarında yaşadığı sanılıyor.

Britanya'nın 1858'deki sömürgeleştirmesinden önce aralarında "Bo"ların da bulunduğu 10 farklı kabilenin nüfusunun 5 bin olduğu ve çoğunun sömürgeciler tarafından öldürüldüğü ya da sömürgecilerin getirdiği hastalıklar yüzünden öldüğü düşünülüyor.













Andaman adalarından bir görüntü







Aralık 2004'teki büyük deprem ve tsunami felaketinden kurtulan Boa Sr, bugün sadece 52 kişi kalan kabilenin en yaşlısıydı.

Survival International'ın Direktörü Stephen Cory, yazılı açıklamasında, "Boa Sr'nin ölümü ve Bo dilinin kaybolması, bir toplumun hatırası kalmadığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Andaman Adaları sakinleri, yaşamlarını sürdürebilmek için büyük ölçüde Hint hükümetinin yardımına muhtaç.

