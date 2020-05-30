65 bin dolara mal olan aslan heykeline 'yolsuzluk' suçlaması

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde belediyenin bir meydanda yaptığı ve maliyeti 79 milyon Irak Dinarı olan (yaklaşık 65 bin dolar) aslan heykeli büyük tepkiye yol açtı. Aslan heykelinin yaklaşık 65 bin dolara mal olduğunu gösteren belgenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hükümetten konuyla ilgili soruşturma başlatılması istendi. Sosyal medyada sert tepkilere yol açan heykelin maliyeti ülkede aynı zamanda alay konusu oldu.

Heykelin projesinde yolsuzluk yapıldığını söyleyen Iraklılar, yeni heykeli 3 bin yıl önce Tanrıça İştar Tapınağı'nda aslan heykelle karşılaştırdılar. Eski heykelin binlerce yıl önce yapılmasına rağmen yeni heykelden daha güzel ve incelikli yapıldığını gösteren fotoğraflar paylaşan Iraklılar aslan heykelini ülkenin her yıl gerilediğinin bir göstergesi olarak gösterdiler. (İHA)