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Sosyal Güvenlik

65 bin 361 kişi iş göremezlik maaşı alıyor

Bakan Müezzinoğlu, CHP'li Gürer'in sorusuna yanıt verdi

27 Şubat 2017 00:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in sorusuna verdiği yanıtta, iş kazası ya da meslek hastalıklarından 65 bin 361 kişinin iş göremez maaşı aldığı bilgisini verdi.

Müezzinoğlu, “2015 yılında meslekte kazanma gücünü yüzde 60 ve üzeri oranda kaybettiği Kurum Sağlık Kurulları tarafından tespit edilen 312 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden 307'si erkek, 5'i kadındır. 2016 yılında meslekte kazanma gücünü % 60 ve üzeri oranda kaybettiği Kurum Sağlık Kurulları tarafından tespit edilen 355 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden 345'i erkek, 10'u kadındır“ dedi. 

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