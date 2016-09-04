64 yaşındaki Şevket Bülbül cinayetinde tecavüz iddiası

Antalya’da günübirlik tur teknesinde çalışan emekli muhasebeci 64 yaşındaki Şevket Bülbül’ü bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki Mahmut K., Bülbül’ün, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.

DHA’dan Mustafa Kozak’ın haberine göre, Antalya Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ndeki olay, 12 Mart 2016’da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katında oturan Şevket Bülbül, boğazından bıçaklandı. Yaralı halde merdivenlerden inerek sokağa çıkan Bülbül, yardım istedi. Bülbül’ün sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Şevket Bülbül, kurtarılamadı.

Ayakkabısının eşini yanlış giymiş

Kaleiçi Yat Limanı’nda günübirlik tur teknesinde çalışan Bülbül’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, evinde yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını tespit etti. Ayrıca evde biri kahverengi, diğeri beyaz renkli, eşleri bulunmayan 2 ayakkabı bulan polis, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarından şüphelileri belirledi. Görüntülerde koşarak kaçan 2 kişiden birinin ayağındaki ayakkabıların, evdeki ayakkabıların eşi olduğu da tespit edildi. Polis, olayla ilgili Mahmut K. ve arkadaşı 17 yaşındaki F.Y.’yi gözaltına aldı. ’Cinayet’ ve ’hırsızlık’ suçlarından tutuklanan 2 şüpheli hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Bira içip tecavüz etti’ iddiası

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren Mahmut K., Şevket Bülbül’le parkta tanıştığını söyledi. Bülbül’ün kendisini eve davet ettiğini anlatan K., "Evine gidince bana bira ikram etti. İçine ne koydu bilmiyorum. İçtikten sonra gözümü sabah açtım. Bana cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Sorduğumda, ’Sen kendin istedin’ dedi. Evden ayrıldım. Utandığım için kimseye söyleyemedim" dedi. Bu olaydan sonra Şevket Bülbül ile sokakta karşılaştığını kaydeden K., şunları anlattı:

"Kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim. ’Seni rezil ederim’ diye tehdit etti. Bana iş bulacağını söyleyerek tekrar evine davet etti. Arkadaşım F.Y. ile evine gittik. Evde biraz sohbet ettik. Gece uyuduğumuz sırada yanıma gelip taciz etmeye kalkıştı. Beni yanına çağırdı. Kabul etmedim. Israr etti. ’Sen gelmiyorsan ananı getir’ dedi. ’Benim yanımda kalıyorsun, yemek yiyorsun, bunun karşılığında benimle olacaksın’ dedi. F.Y.’yi uyandırıp gitmek istedim. Şevket Bülbül beni çekiştirmeye başladı. Üzerime çıkıp boğazımı sıktı, vurmaya başladı."

’Bıçak maktüle ait’ iddiası

Boğuşma esnasında çekyatın yanındaki bıçağı alıp rastgele salladığını iddia eden K., öldürme kastının bulunmadığını söyledi. Bıçağın maktule ait olduğunu da öne süren K., "Öldürmek isteseydim, yanımda bıçak götürürdüm. Kendisinden kurtulmak için bıçağı salladım. Kaçarken yanlışlıkla kendi ayakkabım yerine Şevket Bülbül’ün ayakkabılarını giymişim" dedi.

Mahmut K., Şevket Bülbül’e ait cüzdan ve cep telefonunu ise F.Y.’nin aldığını iddia etti. Kanmaz, cüzdanı F.Y.’den alıp attığını, telefonun ise F.Y.’de kaldığını belirtti.

Suça sürüklenen F.Y. ise aksini iddia ederek telefon ve cüzdanı Mahmut K.’nın aldığını ileri sürdü. Mahkeme, F.Y., olaydan sonra maktule ait cep telefonunu verdiği arkadaşı U.D.’nin ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.