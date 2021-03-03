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Dünya

64 yaşında ikiz bebek dünyaya getiren anne hukuk mücadelesini kaybetti; çocuklar koruyucu aileye verilecek

03 Mart 2021 17:17

İspanya'da 2017 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren 69 yaşındaki Mauricia Ibanez, 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kaybetti. Mahkeme, Ibanez'in ikiz çocuklarına bakamadığını hükmederek, ikizlerin koruyucu aileye verilmesine karar verdi.

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