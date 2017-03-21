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Eğitim

64 üniversite öğrencisi gıdadan zehirlendi!

Yurda gelen ambulanslarla 64 öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

21 Mart 2017 20:40

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Öğrenci yurdunda kalan 64 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine olay, dün gece YYÜ kampüsü içersindeki KYK yurdunda meydana geldi.

Öğrencilerde halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Yurda gelen ambulanslarla 64 öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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