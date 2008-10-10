6.4 milyon ölümün eşiğinde

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Haziran ayında Etiyopya'da sayıları 4.6 milyon olan aç insan sayısının, bu ay 6.4 milyona yükseldiğini bildirdi.



Oxfam'dan yapılan açıklamada, kuraklık ve yükselen gıda fiyatlarının ülkede acil gıda yardımına ihtiyacı olan insan sayısını yükselttiği belirtildi. Birleşmiş Milletler raporlarından alıntı yapan Oxfam, Etiyopya'daki krize dikkat çekmek isteyen yardım kuruluşlarının ödeneklerinde 260 milyon dolarlık bir düşüş olduğunu duyurdu.



Etiyopya'da 13.5 milyon kişi ise gıda yardımının yanı sıra, temiz su, sağlık, eğitim, giyecek gibi diğer gereklilikler için de yardım bekliyor.

