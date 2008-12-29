6.4 kg'lık bebek şaşırttı

Önce annesi sonra babası yeni dünyaya gelen oğullarını görünce oldukça şaşırdı. Çünkü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen bebek tam 6 kilo 400 gram ağırlığında.



Richard adı verilen bebek, 6 kilo 400 gram ile Kaliforniya'nın Orange County bölgesinin en kilolu bebeği ünvanına sahip oldu.



23 Aralık'ta dünyaya gelen bebeğin anne ve babası da durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor:



"Kızımız da doğduğunda büyüktü ve 10 ay sonra yürümeye başladı. Ancak bu ufaklık şu anda kalkıp yürüyerek hastaneden çıkacakmış gibi duruyor..."



ABD'de son dönemlerde yapılan araştırmalar da obez bebek ve çocuk sayısınıda büyük artış olduğunu gösteriyor.

