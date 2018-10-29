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Dünya

6.4 büyüklüğündeki deprem adayı "3 santimetre" kaydırdı

Io Chokona / Atina, 29 Ekim (DHA) - İyon Denizi’ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim'de yaşanan 6

29 Ekim 2018 16:49

Io Chokona / Atina, 29 Ekim (DHA) - İyon Denizi’ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim\'de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden oldu.
Atina Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, uydulardan adanın kaydığını belirlediklerini, ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadıklarını belirtti.
Ganas ayrıca, deprem sonrası meydana gelen tsunaminin  İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığının da belirlendiğini ekledi.

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