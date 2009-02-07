635 milyon yıllık 'rekortmen' fosil

ABD'nin California ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitelerinden araştırmacılar, "demospongiae" sınıfından süngersi hayvanların varlığını teyit edecek fosil kanıtlarını kaya katmanları arasında bulduklarını belirterek, bu süngerlerin şu anda bilinen en eski hayvan fosili rekoruna sahip olduğunu kaydettiler.California Üniversitesi'nden Doçent Gordon Love, demospongiae'lerin bir milyar yıl ila 542 milyon yıl önceki Neoproterozoik dönemde ortaya çıktıklarını vurgulayarak, aşırı iklim koşullarının bulunduğu bu dönemde biyolojik evrimin hayvanların ve yeni eko sistemlerin ortaya çıkmasını sağladığını söyledi.Love ve meslektaşlarının, kaya katmanlarında varlığını keşfettikleri, süngerlerde bulunan "steran" adlı bileşenin, geniş bir biyokimyasal grupta yer aldığını bildiren uzmanlar, doğrudan yaşayan organizmaların izini taşıyan bu bileşenlere aynı zamanda biyo-imleç adı verildiğini ifade ettiler.Araştırmacıların yaşayan demospongiae'de bulunan 24 biyo-imleci tanımladıklarını kaydeden uzmanlar, bunların 635 milyon yaşındaki kayalarda bulunduğunu ve aynı kaya oluşumunda budan daha eski bir oluşuma rastlanmadığını açıkladılar.Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.