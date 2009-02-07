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Bilim / Teknoloji

635 milyon yıllık 'rekortmen' fosil

Kaya katmanları arasında bulunan 635 milyon yıllık hayvan fosili kanıtları, şimdiye dek keşfedilenlerin en eskisiymiş

07 Şubat 2009 02:00

Amerikalı bilimciler, kaya katmanları arasında buldukları 635 milyon yıllık hayvan fosili kanıtlarının şimdiye dek keşfedilenlerin en eskisi olduğunu belirttiler.

ABD'nin California ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitelerinden araştırmacılar, "demospongiae" sınıfından süngersi hayvanların varlığını teyit edecek fosil kanıtlarını kaya katmanları arasında bulduklarını belirterek, bu süngerlerin şu anda bilinen en eski hayvan fosili rekoruna sahip olduğunu kaydettiler.

California Üniversitesi'nden Doçent Gordon Love, demospongiae'lerin bir milyar yıl ila 542 milyon yıl önceki Neoproterozoik dönemde ortaya çıktıklarını vurgulayarak, aşırı iklim koşullarının bulunduğu bu dönemde biyolojik evrimin hayvanların ve yeni eko sistemlerin ortaya çıkmasını sağladığını söyledi.



Love ve meslektaşlarının, kaya katmanlarında varlığını keşfettikleri, süngerlerde bulunan "steran" adlı bileşenin, geniş bir biyokimyasal grupta yer aldığını bildiren uzmanlar, doğrudan yaşayan organizmaların izini taşıyan bu bileşenlere aynı zamanda biyo-imleç adı verildiğini ifade ettiler.

Araştırmacıların yaşayan demospongiae'de bulunan 24 biyo-imleci tanımladıklarını kaydeden uzmanlar, bunların 635 milyon yaşındaki kayalarda bulunduğunu ve aynı kaya oluşumunda budan daha eski bir oluşuma rastlanmadığını açıkladılar.

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.

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