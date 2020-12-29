63 yaşındaki Nashvillelinin şehir merkezini neden patlattığı hâlâ tespit edilemedi

ABD'de federal yetkililer, Nashville kentinde Noel sabahında gerçekleşen üç kişinin yaralandığı bombalı saldırının neden yapıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın faili ölü bulunan 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olarak belirlendi.

Tenessee Eyaleti Soruşturma Bürosu Direktörü David Rausch saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada patlamanın arkasındaki motivasyonu bulma çabalarının sürdüğünü söyledi. Raushch "En iyi yol saldırganla konuşmak. Bu durumda bunu yapamayacağız" dedi. Yetkililer, saldırganın Noel gününden önce radarlarında olmadığını söyledi. Warner'ın sabıkasının en son 1978 yılında esrar konulu olduğu belirtildi.

Rausch pek çok binanın zarar gördüğü, üç kişinin yaralandığı patlamayla ilgili "Niyetin ölümden çok yıkım olduğu anlaşılıyor ancak bu noktada her şey spekülasyon" dedi.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti. Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti