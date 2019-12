T24 - 63. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 'Mad Men' dördüncü defa 'En İyi Dizi' seçilirken, komedi dalında 'Modern Family' ödüle ulaşan dizi oldu. Kate Winslet ise beklendiği gibi 'Mildred Pierce' ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.





63. Emmy ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jane Lynch üstlendi.



Televizyonun Oscarları kabul edilen ödüllerde Drama dalında 'En İyi Dizi' dördüncü defa 'Mad Men' seçilirken, Julianna Margulies "The Good Wife" ile En İyi Kadın Oyuncu, Kyle Chandler ise "Friday Night Lights" ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.







Komedi dalındaki ödüllere ise Modern Family damgasını vurdu. 'Modern Family', 'En İyi Dizi' ödülünün yanı sıra En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Yönetmen ve Senaryo ödüllerini de kazandı. Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu "Mike & Molly" ile Melissa McCarthy, En İyi Erkek Oyuncu "The Big Bang Theory" ile Jim Parsons seçildi. Mini Dizi dalında ise 'En İyi Dizi' Downton Abbey seçilirken, En İyi Kadın Oyuncu ''Mildred Pearce'' ile Kate Winslet, En İyi Erkek Oyuncu da "The Kennedys" ile Barry Pepper oldu.

Ödül töreninden önce gelenek olduğu üzere kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ünlü isimler tören salonuna giderken, kırmızı halıda poz verdiler. Halı üzerinde adeta şıklık yarışı yaşandı.





İşte tüm ödüller:





DRAMA



En İyi Dizi: Mad Men



En İyi Kadın Oyuncu: Julianna Margulies, "The Good Wife"



En İyi Erkek Oyuncu: Kyle Chandler, "Friday Night Lights"



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Peter Dinklage - "Game of Thrones"



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Margo Martindale - "Justified"



En İyi Yönetmen: Martin Scorsese - Boardwalk Empire



En İyi Senaryo: Jason Katims - Friday Night Lights





KOMEDİ



En İyi Dizi: Modern Family



En İyi Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy, "Mike & Molly"



En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, "The Big Bang Theory"



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ty Burrell - "Modern Family"



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julie Bowen - "Modern Family"



En İyi Yönetmen: Michael Spiller - "Modern Family"



En İyi Senaryo: Steve Levitan ve Jeffrey Richman - "Modern Family"





TV FİLMİ VEYA MİNİ DİZİ



En İyi Dizi: Downton Abbey



En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet - ''Mildred Pearce''



En İyi Erkek Oyuncu: Barry Pepper- "The Kennedys"



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Guy Pearce - ''Mildred Pearce''



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Maggie Smith - "Downton Abbey"



En İyi Yönetmen: Brian Percival - Downton Abbey



En İyi Senaryo: Julian Fellowes - Downton Abbey





Diğerleri



En İyi Reality Show: The Amazing Race



En İyi Variety Show: The Daily Show with Jon Stewart