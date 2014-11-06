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Spor

63 dakikada 58 gol yediler, 'sporun ruhuna ters' deyip, ligden çekildiler

İspanya Gençler Ligi karşılaşmasında 53-0 mağlup olan Palomares Junior kulübü ligden çekildi

06 Kasım 2014 09:26

İspanya Gençler Ligi’nde Atletico Aznalcazar, Palomares Junior’a 68 dakikada 53 gol atınca mağlup kulübün başkanı, bu davranışının “sportmenlik dışı ve incitici” olduğunu söyledi. Futbol okulları yöneticisi Julian Niza ise “Bu sonuç, sporun felsefesini zayıflatmaktadır” dedi.

İspanya Gençler Ligi karşılaşmasında 53-0 mağlup olan Palomares Junior kulübü ligden çekildi.

Club Atletico Aznalcazar ile karşılaşan Palomares Junior, rakibi karşısında 68 dakikada yediği 53 gole engel olamadı.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Sevilla Futbol Federasyonu’na ligden çekildiğini bildiren Kulüp Başkanı sonucun “sportmenlik dışı ve incitici” olduğunu belirterek bu kararı aldığını söyledi. 11-12 yaş grubunda oynanan maçta Palomares’in eksik olması, sahaya 7 yerine 6 kişiyle çıkabilmesi ve yedeklerinin olmaması da Endülüs futboluna yetiştirdiği gençlerle dikkat çeken ekibin böyle bir karar almasında başrol oynadı.

 

‘Sorumlular cezalandırılmalı’

 

Yaşananlar Sevilla bölgesinde de büyük yankı uyandırdı. Karşılaşmaya eksik kadro ile gelen ve 10 yaşın altında pek çok futbolcu kullanmak zorunda kalan Palomares Juniors’un düştüğü durum Sevilla Futbol Federasyonu’na bağlı futbol okulları yöneticisi Julian Niza tarafından da tepkiyle karşılandı. Club Atletico Aznalcazar’ın 53-0’lık bir galibiyete imza atmasını sert bir dille eleştiren Niza, “Bu sonuç normal değildir ve sporun felsefesini zayıflatmaktadır. Sorumlu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor” dedi.

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Atletico AznalcazarPalomares Juniorispanya

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