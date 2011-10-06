-620 liralık bala 600 talep RİZE (A.A) - 06.10.2011 - Rize'nin İkizdere İlçesine bağlı Anzer Yaylası'nda bazıları endemik çok sayıda çiçek türünün bulunduğu 2300-3000 rakım arasında 150 dolayında arıcı tarafından yaklaşık 3 bin kovanda üretilen, mide, bağırsak, kalp ve damar başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği söylenen Anzer balı, 620 liradan satışa sunulmasına rağmen yoğun talep görüyor. Anzer Ballı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Çatır, kooperatif çatısı altında birleşen aracılardan toplanan balların Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlendiğini, ardından da piyasaya sunulduğunu anlattı. Yaylada 20 Mayıs ile 20 Ağustos tarihleri arasındaki güneşlenme oranının bal miktarında belirleyici olduğunu ifade eden Çatır, ''Bu tarihlerde havaların güneşli olması halinde bol çiçek oluyor. Bu da bal miktarını artırıyor. Geçen yıl hava şartlarının elverişli olması ve yaylaya fazla küçükbaş hayvan çıkmaması sonucu bir ton civarında bal üretilmişti. Bu son 10 yılda alınan en yüksek verimdi'' dedi. Geçen yıl kadar olmasa bile bu yıl da hava şartlarının uygun olduğunu, arıcıların yaklaşık 900 kilo bal ürettiğini dile getiren Çatır, üretilen balın ilk etapta 600 kilogramını, sonra da diğer bölümünü tahlil için Hacettepe Üniversitesine gönderdiklerini belirtti. Yıllar önce üniversitenin biyoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından Anzer Yaylası'nda çiçekler üzerinde araştırma yapıldığını, yörenin polen kültürünün çıkarıldığını vurgulayan Çatır, şunları söyledi: ''Biyoloji bölümüne gönderdiğimiz ballarda söz konusu polen kültürü araştırılıyor. Bal yörenin polen kültürünü yansıtıyorsa kavanoz mühürlenip tescil ediliyor. Havaların güneşli olması bu nedenle çok önemli, söz konusu tarihler arasında uygun hava şartları oluşmazsa yaylada çiçekler açmıyor. Dolayısıyla gönderdiğimiz ballarda polen miktarı istenen düzeyde olmadığı için ballar tescil edilmiyor. Bu yıl ilk etapta tahlile gönderdiğimiz balların 200 kilogramı tescillendi. İkinci etapta gönderdiğimiz balların da kısa sürede tescillenip elimize ulaşacağını tahmin ediyoruz.'' Anzer balının özelliğinin yöredeki çiçek türlerinin çokluğundan kaynaklandığını ifade eden Çatır, ''Yaylada 100 dolayında endemik olmak üzere binin üzerinde çiçek türü bulunuyor. Bu miktarda bir çiçek kültürü başka hiçbir yerde yok. Balımız mide, bağırsak, kalp ve damar başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisi amacıyla kullanılıyor'' diye konuştu. Bu yıl Anzer balının kilosunu 620 liradan, polenin kilosunu da 820 liradan satışa sunduklarını bildiren Çatır, ''Vatandaşlardan yoğun şekilde talep alıyoruz. Fazla miktarlarda bal isteyenler oluyor, ancak her isteyenin talebini karşılayabilmek için kişi başına en fazla bir kilogram bal veriyoruz. Şu ana kadar bal almak için 600 kişi müracaat etti. Talepler gelmeye devam ediyor, ancak fazla bal olmadığı için taleplerin tamamını karşılayamıyoruz'' diye konuştu. -Sahte Anzer balı uyarısı- Şükrü Çatır, piyasaya Anzer balı adı altında sahte bal sürülebileceğine dikkati çekerek, şöyle dedi: ''İnternet sitelerinde veya herhangi bir ilde bakkallarda Anzer balı adı altında bal satılıyor. Hatta bizim belirlediğimiz fiyatın iki katına Anzer diye bal satanlar bile var. Yarı fiyatına mühürsüz ballar var. Bunların Anzer balı olması mümkün değil. Balın marka tescili ve satışı sadece kooperatifimiz tarafından yapılmaktadır. Bayimiz yoktur. Vatandaşlarımız sahte Anzer balı satıcılarına karşı dikkatli olsunlar. Üretilen ve tescil edilen balın miktarı, satış fiyatı bellidir. Vatandaşlar bu tür firmalara aldanmasın. Biz de bu tür olayların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu konuda hukuki mücadele de veriyoruz. Vatandaşlarımızın kandırılmasını önlemek istiyoruz.'' -Çiçekli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi- Anzer Vadisi'nde bulunan ve bu yıl Anzer balı satışına başladığını duyuran Çiçekli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup Samangül ise kooperatiflerine bağlı Çiçekli köyünde 500 kovanda yaklaşık 80 üreticinin 200 kilogram bal ürettiğini söyledi. Samangül, ''Bize getirilen ballardan şu ana kadar 7 üreticinin balını Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne analize gönderdik. 2 üreticinin numuneleri olumsuz geldi. Diğer 5 üreticinin numunelerinin sonucunu bekliyoruz'' dedi. Yönetim kurullarının aldığı karar doğrultusunda bu yıl balın kilosunu 700 liradan satmaya karar verdiklerini belirten Samangül, şu ana kadar bine yakın kişinin bal almak için kooperatiflerine müracaat ettiğini, ancak henüz bal satışı yapamadıklarını kaydetti.