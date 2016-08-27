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BBC Türkçe

62 yıllık evli Kanadalı çifti bakım evi ayırdı

Kanadalı çift farklı bakım evlerine gönderildikleri için ayrı yaşamak zorunda kaldı

27 Ağustos 2016 03:15

62 yıldır evli olan Kanadalı bir çiftin farklı bakım evlerine gönderildikleri için ayrı yaşamak zorunda kalacağı bildiriliyor.

83 yaşındaki Wolfram Gottschalk ve 81 yaşındaki eşi Anita'nın fotoğrafları, torunlarının hikayelerini anlatmasıyla birlikte, internette birçok kez paylaşıldı.

Torun Ashley Baryik, büyükanne ve büyük babasının, British Columbia'da bulundukları bakımevinde yeterince yer bulunmaması nedeniyle farklı bakım evlerine gönderildiklerini duyurdu.

Baryik, Salı günü Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda fotoğraf için "hayatımda çektiğim en üzücü fotoğraf" dedi.

Resim 6 binden fazla kez paylaşıldı.

Baryik, çiftin Wolfram Gottshalk'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmesiyle birlikte ayrıldıklarını da açıkladı.

Gottshalk'ın hastaneye yatmasıyla birlikte anneanne de daha yakın bakım gerektiren bir bakım evine gitmek için başvuruda bulunmuş.

Ancak, büyükbaba hastaneden çıkınca planladıkları gibi eşinin yaşadığı eve taşınamadı.

8 aydır ayrı yaşayan çift, hala Anita Gottshalk'ın yaşadığı evde bir yer açılmasını bekliyor.

BBC'ye konuşan Baryik, durumun büyükanne ve büyükbabası için oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.

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