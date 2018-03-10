62 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de yalnız yaşayan Nazike B. (62), evinde oğlu Ömer B. tarafından ölü bulundu.

Merkeze bağlı Hasanlar köyünde yalnız yaşayan Nazike B.\'den haber alamayan oğlu Ömer B., annesinin evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren Ömer B. annesini hareketsiz yatarken buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Nazike B.\'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

​Nazike B.\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.