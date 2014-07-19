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Yaşam

Güney Afrika'da 62 yaşındaki kadın, 9 yaşındaki çocukla evlendi

Güney Afrika'da yaşayan 62 yaşındaki Helen Shabangu isim kadın, 9 yaşındaki Saneie Masilele'le ikinci kez evlendi

19 Temmuz 2014 22:59

Güney Afrika’da yaşayan Saneie Masilele adında 9 yaşındaki çocuk kendinden tam 53 yaş büyük 62 yaşında bir kadınla evlendi.

Bir yıl önce de aynı kadınla evlenerek dünyanın en genç damadı unvanını alan Saneie Masilele, yaşları 28 ile 38 arasında değişen beş çocuk annesi Helen Shabangu ile yeniden evlendi.

Yaklaşık 100 kişilik davetli gurubundan oluşan düğünde Helen’in uzun süreli kocası 66 yaşındaki Alfred Shabangu da tıpkı geçen sene olduğu gibi yerini aldı. Düğünde 62'lik gelinle 9'luk damat öpüşmeyi de ihmal etmedi.

 

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