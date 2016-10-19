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Yaşam
BBC Türkçe

62 yaşında anne oldu

İspanyol Lina Alvarez, 62 yaşında 3. çocuğunu kucağına aldı. Hamilelik sürecinde hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen Alvarez'in asıl zorluk çektiği nokta, yaşı ilerlemiş olduğu için tüp tedavisi uygulamayı kabul eden bir doktor bulmak olmuş.

19 Ekim 2016 20:10

İspanyol Lina Alvarez, 62 yaşında 3. çocuğunu kucağına aldı.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Alvarez, hamilelik sürecinin normal geçtiğini söylüyor.

2,4 kg ağırlığında dünyaya gelen kız bebeği de çok sağlıklı.

Alvarez'in asıl zorluk yaşadığı nokta ise, yaşı ilerlemiş olduğu için tüp bebek tedavisi uygulayamayı kabul eden bir doktor bulmak oldu.

Birçok doktor onu geri çevirdikten sonra, Madrid'de bir klinik bazı testler yaptıktan sonra Alvarez'i kabul etti.

Alvarez'in sağlıklı bir bebek dünyaya getirme şansı ise yüzde 6'ydı.

Menapoz dönemi yaklaşık 20 yıl önce başlamış olan Alvarez, uygulanan tüp bebek tedavisi ile 52 yaşında 2. çocuğunu doğurmuştu.

Alvarez'in 28 yaşında olan ilk çocuğu, doktor hatası nedeniyle engelli olarak dünyaya gelmişti.

 

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