62. Cannes Film Festivali başladı

62. Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta Jan Kouhehe'nin yine yarışma dışı gösterilecek "Coco Chanel et Igor Stravinsky" filmiyle sona erecek.Sharon Stone, Quentin Tarantino ve jüri başkanı Isabelle Huppert, bu yılki festivalin yıldızları arasında gösteriliyor.Festivalin Türkiye için ön önemli özelliği, geçen yıl en iyi yönetmen ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan'ın jüride yer alması.Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Isaballe Huppert'in yapacağı festivalin bu yılki jüri üyeleri arasında, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın dışında İngiliz yazar Hanif Kureishi, oyuncu Shu Qi, Amerikalı yönetmen James Gray ve Koreli yönetmen Lee Chang-dong yer alıyor.Türkiye için diğer önemli bir gelişme ise Türk oyuncular Hatice Aslan, Saadet Işıl Atasoy ve Kerem Atabeyoğlu, Bulgar yönetmen Kamen Kalev'in çektiği ve festivalde yarışma dışı gösterilecek "Eastren Plays" isimli filminde yer almaları. Film, bir Türk ailesinin Bulgaristan üzerinden Almanya'ya göçü sırasında yaşanan dramı anlatıyor. Hatice Arslan, geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın ödül aldığı "Üç Maymun" filminde de rol almıştı.Festival çerçevesinde kurulan film pazarında, dünyanın dört bir yanından çok sayıda film görücüye çıkacak.Filmlerin sinema dünyasında daha iyi tanıtılıp pazarlanması için bu yıl festival alanında 14 bin metrekare yer ayrıldı. Pazara sunulan filmlerin oluşturduğu cironun 1 milyar Euroyu geçeceği tahmin ediliyor.Festival sırasında, 32 sinema salonunda 12 günde sinema sanayisi alıcıları için 1004 film gösterilecek.Yaklaşık 4 bin gazetecinin kayıt yaptırdığı festivale, dünyanın dört bir yanından gelen sinema sanayisi temsilcileri ve sinema hayranlarının sayısının 40 bini geçtiği tahmin ediliyor.Festivalde bu yıl 20 film "Altın Palmiye" için yarışacak. Cannes Film Festivalinde "Altın Palmiye" ödülünü geçen yıl Fransız Laurent Cantet'in yönetmenliğini yaptığı "Entre les murs" filmi kazanmıştı. Bu yıl ödül için yarışacak yönetmen ve filmleri şunlar:• Alain Resnais "Les herbes folles",• Jacques Audiard "Un Prophète",• Xavier Giannoli "A l'origine",• Gaspar Noe "Soudain le vide",• Quentin Tarantino "Inglorious basterds",• Ken Loach "Looking for Eric",• Lars von Trier "Antichrist",• Michael Haneke "Le ruban blanc",• Pedro Almodovar "Les Etreintes brisées",• Isabel Coixet "Map of the sounds of Tokyo",• Marco Bellocchio "Vincere",• Jane Campion "Bright Star",• Andrea Arnold "Fish tank",• Johnnie To "Vengeance",• Lou Ye "Spring Fever",• Philippin Brillante Mendoza ''Kinatay'',• Park Chan-wook ''Bak-Jwi'',• Ang Lee,"Taking Woodstock'',• Tsai Ming-Liang ''Visage'',• Elia Suleiman "The time that remains"Bütün dünyayı etkisine alan küresel mali krizin, bu yıl festivale olan ilgiyi çok olmasa da azalttığı bildiriliyor.Festival yöneticilerinin, geçen yıla oranla sponsor sayısında ve bütçesinde azalma olmadığı ve krizin festivali etkilemeyeceği yolundaki açıklamalarına rağmen, Cannes kentinde hala otellerde yer bulunması, krizin etkisini gösteren en açık kanıt olarak yorumlanıyor.Daha önceki yıllarda Cannes kentinde ve civar kasabalardaki otellerin tamamen dolduğunu hatırlatan turizm işletmecileri, kentteki otellerde hala boş oda bulunmasını, krizin etkisi olarak değerlendiriyor.Kentteki lokanta ve kafeteryaların geçen yıllara oranla daha sakin olması da krizin etkisine bağlanıyor.Tarihinde ilk kez bir animasyon filmiyle açılan festivalle ilgili bazı bilgiler şöyle;• 1939 yılında Venedik Film Festivaline alternatif olarak başlatılan Cannes Film Festivali, 1946 yılından beri her yıl düzenleniyor. 1948 ve 1950 yıllarında ise yeterli fon bulunamaması sebebiyle düzenlenemedi.• 1949 yılında film yıldızları ilk kez festivale katılmaya başladı.• 1953 yılında Brigitte Bardot'un katılımıyla festivale ilgi arttı. Bir yıl sonra oyuncu Simone Silva fotoğrafçıların karşısında bikinisinin üstünü çıkararak festivalle ilgili bir gelenek başlattı.• 1968'deki festival, öğrenci ve işçi olayları sebebiyle iptal edildi.• 1993 yılında, Jane Campion ''Piano'' adlı filmiyle Altın Palmiye kazanan ilk kadın yönetmen oldu.• 1997 yılında festivalin 50. yılı şerefine İngmar Bergman'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verileceği açıklandı. Bergman törene katılmadı.• 2004'te festival kapsamında "oyunculuk dersi" başlatıldı. İlk dersi, İsveçli aktör Max Von Sydow verdi.• 2008 yılında Nuri Bilge Ceylan En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.Laurent Cantet, "Entre Les Murs" (The Class) adlı filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazandı, Paolo Sorrentino yönettiği "Il Divo" ile jüri özel ödülüne layık görüldü.