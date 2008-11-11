T24 LogoT24 Logo
Magazin

61'inde üçüncü kez baba

Pop müziğinin ünlü sanatçılarından Neco, dün sabaha karşı 00.11'de bir kez daha baba oldu.

11 Kasım 2008 02:00

Pop müziğinin ünlü sanatçılarından Neco, dün sabaha karşı 00.11'de bir kez daha baba oldu.

Sanatçı, kızının adını Leyla koydu. Önceki gün Acıbadem Hastanesi'ne yatırılan İdil Erge Özyılmazel, sabaha karşı 2 kilo 850 gram ağırlığında, 48 santim boyunda bir kız çocuğu doğurdu.

Bodrum'da tanıştığı İdil Erge ile 13 Nisan günü Caddebostan'daki evinde aile arasında evlenen Neco, üçüncü kez kız çocuğu sahibi oldu. 33 Yıllık eşi Oya German'dan ayrılarak İdil Erge ile evlenen Neco'nun biri Ayşe, diğer Zeynep adında iki kızı vardı. Şimdi de Leyla adında bir kız çocuğu sahibi olan Neco, şimdi Acıbadem Hastanesi'nde dostlarının tebriklerini kabul ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24