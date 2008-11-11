61'inde üçüncü kez baba

Pop müziğinin ünlü sanatçılarından Neco, dün sabaha karşı 00.11'de bir kez daha baba oldu.



Sanatçı, kızının adını Leyla koydu. Önceki gün Acıbadem Hastanesi'ne yatırılan İdil Erge Özyılmazel, sabaha karşı 2 kilo 850 gram ağırlığında, 48 santim boyunda bir kız çocuğu doğurdu.



Bodrum'da tanıştığı İdil Erge ile 13 Nisan günü Caddebostan'daki evinde aile arasında evlenen Neco, üçüncü kez kız çocuğu sahibi oldu. 33 Yıllık eşi Oya German'dan ayrılarak İdil Erge ile evlenen Neco'nun biri Ayşe, diğer Zeynep adında iki kızı vardı. Şimdi de Leyla adında bir kız çocuğu sahibi olan Neco, şimdi Acıbadem Hastanesi'nde dostlarının tebriklerini kabul ediyor.

