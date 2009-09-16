61.Emmy Ödüllerinin en iyi dizi adayı Mad Men

Törenin tekrarı Pazartesi akşamı saat 22:00’de CNBC-e’de.Mad Men’in 16 dalda aday olduğu Emmy Ödülleri, 20 Eylül Pazar gecesi (Pazartesi sabahı) sahiplerini bulacak. Töreni, CNBC-e dizilerinden biri olan How I Met Your Mother’ın Barney’si Neil Patrick Harris sunacak...
Mad Men’in 16 dalda aday olduğu Emmy Ödülleri, 20 Eylül gecesi sahiplerini bulacak. Töreni, CNBC-e dizilerinden biri olan How I Met Your Mother’ın Barney’si Neil Patrick Harris sunacak...
Amerikan Televizyon Akademisi’nin ödül töreni için geri sayım başladı. Geçen yılın en çok adaylık alan Emmy ödüllü Mad Men, bu yıl da 16 dalda aday gösterildi. Mad Men, 61. Emmy Ödülleri’nin En İyi Dizi adaylarından biri. En İyi Erkek Oyuncu Emmy’li başrol oyuncusu Jon Hamm da, ödüle bir kez daha aday gösterildi. Bu sefer, sekreter Peggy Olson’ı oynayan Elizabeth Moss, En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında yer alarak ona eşlik ediyor. Bu yıl 2009’un Emmy’ye getirdiği en büyük değişiklik, aday sayısının beşten altıya çıkarılması, hatta bazı dallarda yediyi bulması.
61. Emmy Ödülleri Aday Listesi
En İyi Dram Dizisi
Mad Men
Breaking Bad
Dexter
Big Love
Damages
House
Lost
Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Jon Hamm, Mad Men
Bryan Cranston, Breaking Bad
Michael C. Hall, Dexter
Hugh Laurie, House
Gabriel Byrne, In Treatment
Simon Baker, The Mentalist
Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Kyra Sedgwick, The Closer
Elisabeth Moss, Mad Men
Sally Field, Brothers & Sisters
Glenn Close, Damages
Mariska Hargitay, Law & Order: SVU
Holly Hunter, Saving Grace
Dram Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Aaron Paul, Breaking Bad
John Slattery, Mad Men
William Shatner, Boston Legal
Christian Clemenson, Boston Legal
William Hurt, Damages
Michael Emerson, Lost
En İyi Komedi Dizisi
Family Guy
How I Met Your Mother
Entourage
Flight of the Conchords
The Office
30 Rock
Weeds
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Jim Parsons, The Big Bang Theory
Charlie Sheen, Two and a Half Men
Jemaine Clement, Flight of the Conchords
Tony Shalhoub, Monk
Steve Carell, The Office
Alec Baldwin, 30 Rock
Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Julia Louis-Dreyfus, The New Adventures of Old Christine
Sarah Silverman, The Sarah Silverman Program
Christina Applegate, Samantha Who?
Tina Fey, 30 Rock
Toni Collette, United States of Tara
Mary-Louise Parker, Weeds
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother
Jon Cryer, Two and a Half Men
Kevin Dillon, Entourage
Rainn Wilson, The Office
Tracy Morgan, 30 Rock
Jack McBrayer, 30 Rock
En İyi Animasyon (Yarım saatlik)
The Simpsons
South Park
American Dad
Robot Chicken
En İyi Aktüel, Müzik, Komedi Programı
The Daily Show with Jon Stewart
The Colbert Report
Late Show with David Letterman
Real Time with Bill Maher
Saturday Night Live