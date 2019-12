61.Emmy Ödüllerinin en iyi dizi adayı Mad Men

Törenin tekrarı Pazartesi akşamı saat 22:00’de CNBC-e’de.Mad Men’in 16 dalda aday olduğu Emmy Ödülleri, 20 Eylül Pazar gecesi (Pazartesi sabahı) sahiplerini bulacak. Töreni, CNBC-e dizilerinden biri olan How I Met Your Mother’ın Barney’si Neil Patrick Harris sunacak...

Mad Men’in 16 dalda aday olduğu Emmy Ödülleri, 20 Eylül gecesi sahiplerini bulacak. Töreni, CNBC-e dizilerinden biri olan How I Met Your Mother’ın Barney’si Neil Patrick Harris sunacak...

Amerikan Televizyon Akademisi’nin ödül töreni için geri sayım başladı. Geçen yılın en çok adaylık alan Emmy ödüllü Mad Men, bu yıl da 16 dalda aday gösterildi. Mad Men, 61. Emmy Ödülleri’nin En İyi Dizi adaylarından biri. En İyi Erkek Oyuncu Emmy’li başrol oyuncusu Jon Hamm da, ödüle bir kez daha aday gösterildi. Bu sefer, sekreter Peggy Olson’ı oynayan Elizabeth Moss, En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında yer alarak ona eşlik ediyor. Bu yıl 2009’un Emmy’ye getirdiği en büyük değişiklik, aday sayısının beşten altıya çıkarılması, hatta bazı dallarda yediyi bulması.

61. Emmy Ödülleri Aday Listesi

En İyi Dram Dizisi

Mad Men

Breaking Bad

Dexter

Big Love

Damages

House

Lost

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jon Hamm, Mad Men

Bryan Cranston, Breaking Bad

Michael C. Hall, Dexter

Hugh Laurie, House

Gabriel Byrne, In Treatment

Simon Baker, The Mentalist

Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Kyra Sedgwick, The Closer

Elisabeth Moss, Mad Men

Sally Field, Brothers & Sisters

Glenn Close, Damages

Mariska Hargitay, Law & Order: SVU

Holly Hunter, Saving Grace

Dram Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Aaron Paul, Breaking Bad

John Slattery, Mad Men

William Shatner, Boston Legal

Christian Clemenson, Boston Legal

William Hurt, Damages

Michael Emerson, Lost

En İyi Komedi Dizisi

Family Guy

How I Met Your Mother

Entourage

Flight of the Conchords

The Office

30 Rock

Weeds

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Charlie Sheen, Two and a Half Men

Jemaine Clement, Flight of the Conchords

Tony Shalhoub, Monk

Steve Carell, The Office

Alec Baldwin, 30 Rock

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Julia Louis-Dreyfus, The New Adventures of Old Christine

Sarah Silverman, The Sarah Silverman Program

Christina Applegate, Samantha Who?

Tina Fey, 30 Rock

Toni Collette, United States of Tara

Mary-Louise Parker, Weeds

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother

Jon Cryer, Two and a Half Men

Kevin Dillon, Entourage

Rainn Wilson, The Office

Tracy Morgan, 30 Rock

Jack McBrayer, 30 Rock

En İyi Animasyon (Yarım saatlik)

The Simpsons

South Park

American Dad

Robot Chicken

En İyi Aktüel, Müzik, Komedi Programı

The Daily Show with Jon Stewart

The Colbert Report

Late Show with David Letterman

Real Time with Bill Maher

Saturday Night Live