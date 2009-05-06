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Yaşam

61 yıldır çelik ciğer içinde yaşayan kadın öldü

06 Mayıs 2009 11:28

ABD'de 61 yıldır bir çelik ciğer içinde yaşayan Martha Mason, 71 yaşında öldü.

Yakın bir arkadaşı, Mason'un pazartesi erken saatlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çocuk felci nedeniyle 1948 yılında boynundan aşağısı felç olan Mason, buna rağmen üniversiteden mezun olmuş ve hayatını anlattığı bir de kitap yazmıştı. Mason, solunumu yöneten sinir merkezlerinin inme ya da başka bir nedenle çalışamaz duruma gelmesi halinde insan vücudunda solunumu sağlamak için kullanılan aygıt olan çelik ciğer içinde yaşıyordu.

Ses tanıma bilgisayarlarının 1994'te devreye girmesi ile kitap yazma olanağına kaşuvan Mason'ın kitabı, "Nefes: Çelik Ciğerin Ritminde Bir Yaşam" (Breath: Life in the Rhythm of an Iron Lung) 2003 yılında yayımlanmıştı.

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