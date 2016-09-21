T24 LogoT24 Logo
Dünya

61 yaşında anne oldu

“Şimdi bebeğin tadını çıkartacağız”

21 Eylül 2016 20:04

İtalya’da 61 yaşındaki Maria Veneruso herhangi bir tedavi görmeden anne oldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Veneruso ve aynı yaştaki eşi, Napoli yakınlarındaki Caserta kasabasında bulunan bir hastanede önceki gün 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına Elia adını verdi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Daha önce de 4 kez gebe kalan Maria Veneruso'nun, bunların hepsini düşük yaptığı belirtildi.

Çiçeği burnunda annenin, "Bir rüyamız gerçek oldu. Şimdi bebeğimizin tadını çıkaracağız" ifadeleriyle sevincini dile getirdiği aktarıldı.

ETİKETLER

italyabebek61 yaş

İlgili Haberler

Kibariye 56 yaşında hamile olduğunu açıkladı

Eşi Ali Küçükbalçık, bebek haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24