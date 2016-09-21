61 yaşında anne oldu

İtalya’da 61 yaşındaki Maria Veneruso herhangi bir tedavi görmeden anne oldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Veneruso ve aynı yaştaki eşi, Napoli yakınlarındaki Caserta kasabasında bulunan bir hastanede önceki gün 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına Elia adını verdi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Daha önce de 4 kez gebe kalan Maria Veneruso'nun, bunların hepsini düşük yaptığı belirtildi.

Çiçeği burnunda annenin, "Bir rüyamız gerçek oldu. Şimdi bebeğimizin tadını çıkaracağız" ifadeleriyle sevincini dile getirdiği aktarıldı.