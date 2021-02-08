Birleşik Mücadele Güçleri'nin Kadıköy eyleminde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen 33 kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'deki Birleşik Mücadele Güçleri eyleminde gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 33 kişi çeşitli adli kontrollerle (yurtdışı yasağı, karakola imza verme ve ev hapisleri) serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan bir kişinin adliye çıkışı tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Mücadele Birliği Platformu (MBP), Alınteri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Partizan'ın ortak çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Birleşik Mücadele Güçleri'nin (BMG) kuruluş deklarasyonunu açıklamak için 4 Şubat günü Kadıköy'de yapmak istediği eyleme yapılan polis müdahalesinde 61 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut, HDP PM üyesi Cevdet Konak, Alınteri muhabiri Zarife Çamalan, Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, DBP üyeleri, Mücadele Birliği Platformu, Partizan, SMF üye ve okurlarının da aralarında olduğu 61 kişi Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca savcılık, 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakıldı.

Berkin Elvan'ın ablası da liste içerisindeydi

Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilenler arasında bulunuyordu.