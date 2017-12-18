61 kez kapatılan sendika.org için Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama: Yasaklamaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde söz alarak sendika.org sitesinin 61. kez kapatılmasına tepki gösterdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise "Atatürk aleyhine suçlar işlendiği için yasaklamışız. Yasaklamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Bianet'te yer alan habere göre CHP'li Adıgüzel, bütçe görüşmelerinde söz alarak, Sendika.Org ve Wikipedia’ya yönelik sansürü dile getirdi. Bakan, Sendika.Org’un başvurusunu hatırlatarak sansürün Guinness Rekorlarına konu olacak noktaya vardığını belirtti.

Bakan Arslan ise “Sendika.org çocuklara cinsel taciz, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynatılması dahil tüm bunlara imkan sağladığı için yasaklamışız. Atatürk aleyhine suçlar işlendiği için yasaklamışız. Yasaklamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Wikipedia yorumu: Kusuru kendilerinde arasınlar

Arslan Wikipedia’nın yasaklanması ile ilgili olarak da, “Biz bu kadar terörle mücadele terör örgütleri ile hakaret eden ülke durumuna sokan, Atatürk’e hakaret eden Wikipedia’nın yayını durdurulur. Kusuru kendisinde arasınlar” ifadesini kullandı.

Özdiş: Sendika.org bunlarla mücadele ediyor

Bunun üzerine CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş söz alarak “Sayın bakan hükümet gibi kandırılmış oluyor. Sendika.Org yolsuzluklarla, çocuk istismarı yapan vakıflarla mücadele yayın ilkesi olan bir sitedir. Bundan rahatsız oluyorsanız, bunu söyleyin” dedi.

Bakan özür diledi

Bunun üzerine konuşan Arslan, “Tutanaklara baktığımda kullandığım ifade yanlış bir anlama gelebiliyor. Sendika.Org ile ilgili engelleme 8/a maddesi yani ‘Milli güvenlik ve kamu güvenliği maddesi ile ilgilidir. Onu özelikle vurgulayayım. Eğer farklı anlaşılıyorsa özür dileyeyim. Çünkü gerçekten önemli. Ancak bunun dışında 62 tane daha kapatma var ki onlar benim söylediğim maddeler kapsamındadır” ifadesini kullandı.

Meclis’teki tartışmanın ardından Sendika.Org açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bakan Ahmet Arslan’a tavsiyemizdir; 4 aydır vazgeçtiğiniz nafile erişim engellerine yeniden başlamayın, sansürü savunmak için yalan söyleyip Meclis kürsüsünden kendinizi rezil etmeyin, hakikatle kavgaya girişmeyin” dendi.

61 defa kapatılma gerekçeleriyle ilgili, “Erişime engellenmemize konu olan madde de, bir teknik hile ile yasalaştırılmış olan, Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı 8/A maddesidir” diyen Sendika.Org, CHP’li Özdiş’in üzerine Bakan Arslan’ın özür dilemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“… özrü kabahatinden beterdi. Bakan bu kez, “Sendika.Org ile ilgili engelleme 8 A maddesi, yani milli güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili ancak 62 tane daha kapatma var ki onlar benim saydığım maddeler kapsamında” dedi.

Tekrar ediyoruz, 61 kez ve tamamında da Anayasa’ya aykırı 8/A maddesi kapsamında kapatıldık. Her defasında sulh ceza hakimliklerine itiraz ettik. İtirazlarımız reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Başvurumuz 2 yıldır bekletiliyor. 49. erişim engelinden sonra “erişime en çok engellenen ve bu engeli aşarak yayınını sürdüren haber sitesi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduk.”

"Mesele faşizm"

Açıklamada, “Ancak biliyoruz ki mesele ne hukuki ne de teknik bir mesele. Mesele ancak yalan ve şiddetle yönetebilen bir iktidarın hakikati dile getiren muhalif medya kanallarına yönelik düşmanlığında karşılığını bulan politik bir mesele. Mesele faşizm” ifadesi yer aldı.

"Hesabını soracağız"

Ayrıca açıklamada, “Sayın Arslan, attığınız iftiraların hesabını soracağız. Özrünüzü kabul etmiyoruz. Sansürünüzü tanımıyoruz, isterseniz ara vermeden her gün kapatın, engelleri aşarak yayınımıza devam edeceğiz” dendi.

Sendika.Org 61 erişim engeli için ve 61 ayrı dosya ile sulh ceza hakimliklerine başvurdu. Hakimliklerden gelecek kararlara bağlı olarak Anayasa Mahkemesi’ne, Anayasa Mahkemesi’nin de makul sürede yanıt vermemesine bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidecek.

Sendika.org’a erişim engeli hakkında

2007’de çıkarılan ve gerekçe olarak çocukları zararlı içeriklerden korumak olan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a, 2015 yılında İç Güvenlik Paketiyle 8/A maddesi eklendi.

Bu madde ile Başbakanlık veya bakanlıklara “milli güvenlik, yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması” gibi gerekçelerle erişimin engellenmesi talebinde bulunma yetkisi verildi.

Haber sitesi Sendika.org da ilk kez 25 Temmuz 2015’te Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi. Gerekçe olarak 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kullanıldı.

2016 sonu itibarı ile Sendika.org’a ait 12 farklı alan adına Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engellendi.

2017 yılı içinde de Sendika.org’a yönelik arka arkaya 49 erişim engelleme kararı alındı. Bu kararların alınmasını Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı talep etti, TİB’in KHK ile kapatılmasından sonra, TİB’in yerine yetkilendirilen Bilişim ve Teknoloji Kurumu (BTK) Başkanı bu talepleri uyguladı. Kararların hepsi Ankara Sulh Ceza Hakimliklerince onaylandı.

Site, ilk erişim engellerine karşı Sendika1.org üzerinden yayın hayatına devam etti. Her erişime engelleme kararının ardından da bir sonraki sayı ile alan adı alarak yayına devam etti.

Sendika.org bugüne dek 61 kez erişime engellendi.