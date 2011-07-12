-61. HÜKÜMET'İN PROGRAMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI TBMM (A.A) - 11.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda 61. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde kişisel görüşlerini açıklamak üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bazı muhalefet milletvekilleri tarafından, fakirlere ayni yardım yapılan işlemlerle ilgili olarak, AK Parti'yi kastederek, ''kokmuş makarna ve mercimeklerin ihalelerinin yandaşlara verildiği'' yönünde ifadelerin dile getirildiğini söyledi. Seçim bölgesi Giresun'da, söz konusu yardımlarla ilgili ihaleleri kimlerin aldığına yönelik bir araştırma yaptığını anlatan Canikli, Espiye ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma Fonunun 2011 yılı ihalesini, Espiye CHP Kadın Kolları Başkanı'nın eşinin aldığını tespit ettiğini söyledi. Bu konuda kimseyi suçlamadığını, söz konusu kişinin ihaleye girip bunu aldığını ifade eden Canikli, ''Şunu merak ediyorum; bu 'kurtlu makarnaların' ihalesini 'yandaşımızın' aldığını söylediniz. Şimdi bunu nasıl izah edeceksiniz?'' dedi. Bunun yanında bir özelleştirme işlemi ile ilgili bazı yanlış rakamların verildiğini belirten Canikli, 750 bin liraya yapıldığı söylenen özelleştirme işleminin 3 milyon liraya gerçekleştiğini ifade etti. Nurettin Canikli, Türkiye'de 1986 yılı ile 2002 yılı arasında yapılan 179 özelleştirmeden elde edilen gelirin 7,7 milyar dolar olduğunu, 2003-2010 yılları arasında yapılan 85 özelleştirmeden elde edilen gelirin ise 32,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Canikli, ''Eğer bir peşkeş var ise hangisi peşkeş sizin takdirlerinize bırakıyorum'' dedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, hükümet programı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yarın saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.