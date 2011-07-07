-61. HÜKÜMETİN BAKANLARI TOPLANDI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı saat 11.30'da başladı. Toplantı için merkez binaya gelen bakanlar basın mensuplarına el sallayarak toplantıya geçerken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gazetecilerin yanına gelerek ''teşekkür etti'', Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da ele ele tutuşarak gazetecilere görüntü verdiler.