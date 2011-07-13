-61. HÜKÜMET ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61'inci Hükümetin üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan ve 61'inci Hükümetin bakanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başbakan Erdoğan, mozoleye üzerinde ''61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'' yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış ve görevine başlamış 61'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak manevi huzurundayız. Milletimizin takdir ve tercihiyle üçüncü dönemde de vazife yüklenmiş bir Hükümet olarak 'en büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimizi yüceltmeye, ülkemizi büyütmeye, milletimizin itibarını daha da artırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirmenin verdiği heyecanla bu üçüncü dönemde de ülkemize ve milletimize hizmetler kazandırma kararlılığındayız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun olarak Türkiye'yi kardeşlik, dayanışma, birlik ve bütünlük üzerinde güçlendirmenin, demokratik standartlarını daha ileri seviyelere ulaştırmanın mücadelesini, kararlılıkla ve tavizsiz şekilde yürütüyoruz. Siz arkadaşlarınızla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizi kurdunuz. Bir emanet şuuruyla devraldığımız Cumhuriyeti, ilkeleri ve idealleri doğrultusunda şimdi 100'üncü kuruluş yıl dönümüne, 2023 yılına hazırlıyoruz. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmuş, daha güçlü, daha itibarlı ve daha büyük bir Türkiye'yi yeni nesillere emanet edeceğiz. Ortak hedefimiz güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealidir. Önderliğini yaptığınız bu yolda ülkemize ve milletimize hizmeti geçen bütün devlet ve siyaset adamlarına şükran duygularımızı ifadeyi bir borç biliyoruz.'' 61'inci Hükümet, ziyaretin ardından Anıtkabir merdivenlerinde basına görüntü verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yurt dışında olması nedeniyle Anıtkabir ziyaretine katılamadı.