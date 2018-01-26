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600 yıllık yöntemle zeytinyağı üretiyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın zeytin üretimiyle ünlü Akhisar ilçesinde yaşayan Ahmet (72) ve Cemile Yoldaş (72) çifti, zeytinyağı elde etmede atalarından öğrendikleri, 600 yıllık yöntemi sürdürüyor

26 Ocak 2018 17:06

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın zeytin üretimiyle ünlü Akhisar ilçesinde yaşayan Ahmet (72) ve Cemile Yoldaş (72) çifti, zeytinyağı elde etmede atalarından öğrendikleri, 600 yıllık yöntemi sürdürüyor. Ayak ile zeytinyağı sıkma tekniğini terk etmeyen Yoldaş çifti, bu şekilde elde edilen yağın daha lezzetli olduğunu söyledi.
Akhisar\'ın kırsal Başlamış Mahallesi\'nnde yaşayan Ahmet ve Cemile Yoldaş çifti kendi bahçelerinden topladıkları zeytinlerden, zeytinyağı fabrikalarının atası olarak bilinen yöntem ile zeytinyağı üretiyor. Çift, toplanan zeytinleri önce kazanlarda pişirdikten sonra ambarlarında 2-3 hafta bekletiyor. Bekletilen zeytinler daha sonra büyük bir keseye konuluyor ardından tahta kasaya yerleştiriliyor. Tahta kasada kesede bekleyen zeytinleri çiğneyen Ahmet Yoldaş, çıkan yağları süzerek zeytinyağını elde ediyor. Sadece kendileri için zeytinyağı üreten Yoldaş çifti, atalarından miras olan bu yöntemi teknolojiye direnerek bu zamana kadar bırakmadı.
Ahmet Yoldaş, \"Babadan kalma yöntemleri sürdürüyoruz. Zeytinleri pişirip 2-3 hafta ambarda bekletiyoruz. Çuvalın içinde ezerek kese yağı yapıyoruz. Bu işlem 4-5 gün sürüyor. Bu şekilde kendi ihtiyacım kadar üretiyorum. Çoluğum çocuğum yardım ediyor. 600 yıllık yöntemle bu işimizi devam ettiriyoruz. Her düzenimiz babadan kalma\" dedi.
Cemile Yoldaş da geleneksel yöntemle elde ettikleri zeytinyağının tadınının farklı olduğunu belirtip, \"Geleneğimiz göreneğimiz, atamızdan bırakılan bizim mekanizmamız budur. Fabrika olmadığı için yaptığımız eski işlemler. Bunu devamlı sürdürmek zorundayız. Bırakamayız. Bunu yemeye alıştık. Bu yağı kendimiz yemek için üretiyoruz\" diye konuştu.

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