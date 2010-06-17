T24 LogoT24 Logo
Çevre

600 yavru penguen öldü

Güney Afrika'da soğuk hava ve yağmur, nesli tükenmekte olan 600 penguenin ölümüne yol açtı.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Güney Afrika'da soğuk hava ve yağmur, nesli tükenmekte olan 600 penguenin ölümüne yol açtı.


İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Güney Afrika Ulusal Parklar Sözcüsü, alışılmadık soğuk havanın yağmur ve hissedilen sıcaklıkla bir araya gelerek, penguenler için ölümcül bir etkiye sahip olduğunu söyledi.


Güney Afrika Ulusal Parklarından yapılan açıklamada, penguenlerin, Eastern Cape bölgesinde Algoa Körfezi'nde yer alan Bird Island'da, son 2 günde soğuk ve nemli hava nedeniyle öldüğü belirtildi.


Sözcü, yılın bu zamanı soğuk havanın normal olduğunu, ancak yağmur ve hissedilen sıcaklıkla birleşince kuşlar için ölümcül etki yaptığını belirterek, penguenlerin birkaç haftalık ve en fazla 2 aylık olduklarını, bu nedenle az olan tüylerinin hayvanları soğuk havadan korumak için yetersiz kaldığını kaydetti.


Penguen yavrularının üçte birinin, böyle hava koşulları nedeniyle ölmesinin olağan olduğu da belirtildi.


Afrika penguenlerinin, 1956 yılında yapılan sayımda 150 bin çift olduğu, geçen yıl yapılan sayımda ise sayılarının yüzde 80 azalarak 26 bin çifte düştüğüne dikkat çekildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24