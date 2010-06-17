600 yavru penguen öldü

T24-

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Güney Afrika Ulusal Parklar Sözcüsü, alışılmadık soğuk havanın yağmur ve hissedilen sıcaklıkla bir araya gelerek, penguenler için ölümcül bir etkiye sahip olduğunu söyledi.



Güney Afrika Ulusal Parklarından yapılan açıklamada, penguenlerin, Eastern Cape bölgesinde Algoa Körfezi'nde yer alan Bird Island'da, son 2 günde soğuk ve nemli hava nedeniyle öldüğü belirtildi.



Sözcü, yılın bu zamanı soğuk havanın normal olduğunu, ancak yağmur ve hissedilen sıcaklıkla birleşince kuşlar için ölümcül etki yaptığını belirterek, penguenlerin birkaç haftalık ve en fazla 2 aylık olduklarını, bu nedenle az olan tüylerinin hayvanları soğuk havadan korumak için yetersiz kaldığını kaydetti.



Penguen yavrularının üçte birinin, böyle hava koşulları nedeniyle ölmesinin olağan olduğu da belirtildi.



Afrika penguenlerinin, 1956 yılında yapılan sayımda 150 bin çift olduğu, geçen yıl yapılan sayımda ise sayılarının yüzde 80 azalarak 26 bin çifte düştüğüne dikkat çekildi.